АО «БЭСК» поделилось опытом системного социального партнерства

Юлия Казанская выразила уверенность в том, что развитие корпоративной социальной ответственности является не просто трендом, а стратегическим направлением, способствующим устойчивому развитию как самой компании, так и региона и общества в целом. В свою очередь участники секции положительно оценили опыт АО «БЭСК» в построении социально ответственного бизнеса, который может служить примером для других.