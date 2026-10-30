АО «БЭСК» поделилось опытом системного социального партнерства
29 октября в рамках Российского энергетического форума в Уфе прошло заседание секции «КСО в энергетике: от отдельных инициатив к системному социальному партнерству». Ее организатором выступил благотворительный фонд «Уфимский хоспис». В начале мероприятия с докладами выступили министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова и председатель Федерации профсоюзов РБ Юрий Мельников.
В ходе работы секции директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская представила итоги масштабной социальной деятельности компании за последние годы. В их числе поддержка работников и их семей, помощь детским домам и уфимскому хоспису, пропаганда ЗОЖ и спорта. Юлия Анатольевна отметила высокий уровень корпоративного волонтерства в компании, в частности активное участие работников в экологических акциях.
Отдельное внимание было уделено работе с подрастающим поколением. АО «БЭСК» плотно сотрудничает с учебными заведениями, проводит слеты молодых энергетиков, семейные дни для детей сотрудников, ведет системную работу по профилактике детского электротравматизма.
Юлия Казанская выразила уверенность в том, что развитие корпоративной социальной ответственности является не просто трендом, а стратегическим направлением, способствующим устойчивому развитию как самой компании, так и региона и общества в целом. В свою очередь участники секции положительно оценили опыт АО «БЭСК» в построении социально ответственного бизнеса, который может служить примером для других.
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