К читателям газеты «Коммерсантъ»

Этот великий день несет в себе глубокий духовный и нравственный смысл. Он напоминает нам о величайшем акте сыновней почтительности и сострадания, когда Будда, даровав учение своей матери в мире богов, вернулся на землю ради блага всех чувствующих существ. В нашей традиции этот праздник является и буддийским Днем матери — символом безграничной благодарности, уважения к старшим и священных семейных уз.