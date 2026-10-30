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Газета «Коммерсантъ»

К читателям газеты «Коммерсантъ»

День нисхождения Будды Шакьямуни из рая на землю

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Личная страница Геше Йонтена во Вконтакте

Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!
От имени Центрального духовного управления буддистов и от себя лично сердечно поздравляю всех последователей Дхармы в России с наступившим священным праздником — Днем нисхождения Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств (Лхабаб Дучен)!
Этот великий день несет в себе глубокий духовный и нравственный смысл. Он напоминает нам о величайшем акте сыновней почтительности и сострадания, когда Будда, даровав учение своей матери в мире богов, вернулся на землю ради блага всех чувствующих существ. В нашей традиции этот праздник является и буддийским Днем матери — символом безграничной благодарности, уважения к старшим и священных семейных уз.
Сегодня, когда наше общество сталкивается с глобальными вызовами, сохранение духовных традиций, укрепление преемственности поколений и верность заветам предков приобретают особое значение. Буддизм в России на протяжении веков служил и продолжает служить надежной опорой для формирования высокой нравственности, милосердия и патриотизма.
Россия — наш общий дом, уникальная цивилизация, сила которой всегда заключалась в единстве и сплоченности ее многонационального и многоконфессионального народа. Совместный созидательный труд, взаимоуважение и общая ответственность за судьбу Отечества — это тот фундамент, на котором строится мирное будущее нашей страны.
В этот праздничный день, когда плоды всех благих деяний и помыслов приумножаются многократно, я призываю каждого направить свои устремления на благо ближних. Пусть этот день станет временем добрых дел, искренней помощи нуждающимся и проявления заботы о наших родителях.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного покоя, мира, благополучия и процветания! Пусть процветает наша великая Родина!
Да пребудет с вами благословение Трех Драгоценностей!
Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Газета «Коммерсантъ» №203

от 31.10.2026, стр. 3
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