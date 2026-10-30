К читателям газеты «Коммерсантъ»
День нисхождения Будды Шакьямуни из рая на землю
Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!
От имени Центрального духовного управления буддистов и от себя лично сердечно поздравляю всех последователей Дхармы в России с наступившим священным праздником — Днем нисхождения Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств (Лхабаб Дучен)!
Этот великий день несет в себе глубокий духовный и нравственный смысл. Он напоминает нам о величайшем акте сыновней почтительности и сострадания, когда Будда, даровав учение своей матери в мире богов, вернулся на землю ради блага всех чувствующих существ. В нашей традиции этот праздник является и буддийским Днем матери — символом безграничной благодарности, уважения к старшим и священных семейных уз.
Сегодня, когда наше общество сталкивается с глобальными вызовами, сохранение духовных традиций, укрепление преемственности поколений и верность заветам предков приобретают особое значение. Буддизм в России на протяжении веков служил и продолжает служить надежной опорой для формирования высокой нравственности, милосердия и патриотизма.
Россия — наш общий дом, уникальная цивилизация, сила которой всегда заключалась в единстве и сплоченности ее многонационального и многоконфессионального народа. Совместный созидательный труд, взаимоуважение и общая ответственность за судьбу Отечества — это тот фундамент, на котором строится мирное будущее нашей страны.
В этот праздничный день, когда плоды всех благих деяний и помыслов приумножаются многократно, я призываю каждого направить свои устремления на благо ближних. Пусть этот день станет временем добрых дел, искренней помощи нуждающимся и проявления заботы о наших родителях.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного покоя, мира, благополучия и процветания! Пусть процветает наша великая Родина!
Да пребудет с вами благословение Трех Драгоценностей!
Газета «Коммерсантъ» №203от 31.10.2026, стр. 3