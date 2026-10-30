На Дону не предусмотрели финансирование онкологического проекта на 2026 год

В Ростовской области в 2026 году не предусмотрено финансирование регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. При этом актуализация профильной региональной программы до сих пор не завершена: документ находится на согласовании в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина, следует из отчета о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».