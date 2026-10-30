В Ростове коммерческого директора осудили на 4,5 года за вывод 18 млн рублей
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил коммерческого директора фирмы к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за изготовление и хранение поддельных платежных поручений, с помощью которых со счетов компании было выведено более 18,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По материалам дела, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года осужденный, занимавший должность коммерческого директора, действовал в сговоре с неустановленными лицами. Используя удаленный доступ к расчетным счетам компании, он вносил заведомо ложные сведения в платежные поручения. Всего было изготовлено и сохранено не менее 32 поддельных распоряжений о переводе средств.
В результате с расчетных счетов компании противоправно вывели 18,4 млн руб. В суде обвиняемый частично признал вину.
Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 300 тыс. руб. Также суд постановил конфисковать его имущество на сумму, эквивалентную полученным средствам, — 18,4 млн руб., за исключением имущества, на которое по закону не может быть обращено взыскание.