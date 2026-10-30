В Ростове коммерческого директора осудили на 4,5 года за вывод 18 млн рублей

По материалам дела, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года осужденный, занимавший должность коммерческого директора, действовал в сговоре с неустановленными лицами. Используя удаленный доступ к расчетным счетам компании, он вносил заведомо ложные сведения в платежные поручения. Всего было изготовлено и сохранено не менее 32 поддельных распоряжений о переводе средств.