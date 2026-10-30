Ставропольский край опустился на 63 место по кредитному рейтингу жителей
Средний кредитный рейтинг жителей Ставропольского края в сентябре 2026 года составил 701 балл. За год показатель снизился на один пункт. Регион занял 63место среди субъектов РФ, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В среднем по России кредитный рейтинг достиг 721 балла. Таким образом, показатель Ставрополья оказался на 20 пунктов ниже общероссийского уровня.
В рейтинге регионов край расположился между Астраханской областью и Краснодарским краем. У жителей последнего средний балл составил 700, снизившись за год на три пункта. В Дагестане показатель достиг 684 баллов, в Карачаево-Черкесии — 648, в Кабардино-Балкарии — 664.
Самые высокие значения зафиксированы в Москве (778 баллов), Санкт-Петербурге (774) и Чувашии (755). Минимальный кредитный рейтинг отмечен в Тыве — 582 балла.
По оценке ОКБ, на средний кредитный рейтинг жителей городов влияют состояние экономики, уровень образования и темпы жилищного строительства.