Ставропольский край опустился на 63 место по кредитному рейтингу жителей

В рейтинге регионов край расположился между Астраханской областью и Краснодарским краем. У жителей последнего средний балл составил 700, снизившись за год на три пункта. В Дагестане показатель достиг 684 баллов, в Карачаево-Черкесии — 648, в Кабардино-Балкарии — 664.