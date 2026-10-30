Кредитный рейтинг жителей Ростовской области оказался ниже среднего по стране
Средний кредитный рейтинг жителей Ростовской области в сентябре 2026 года составил 712 баллов. За год показатель не изменился. Регион занял 50-е место среди субъектов РФ по этому параметру, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В Ростове-на-Дону средний рейтинг оказался выше — 733 балла. Разница с остальной частью области составила 35 пунктов: без учета административного центра показатель равнялся 698 баллам. По этому разрыву Ростовская область заняла четвертое место среди регионов с городами-миллионниками.
В целом по России средний кредитный рейтинг в сентябре достиг 721 балла. Среди регионов лидировали Москва (778 баллов), Санкт-Петербург (774) и Чувашия (755). Самый низкий показатель зафиксирован в Тыве — 582 балла.
Кредитный рейтинг позволяет оценить состояние кредитной истории и финансовую репутацию заемщика. По оценке ОКБ, на показатели жителей городов влияют экономическое развитие, уровень образования и активность жилищного строительства.