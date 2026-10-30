Кредитный рейтинг жителей Ростовской области оказался ниже среднего по стране

Средний кредитный рейтинг жителей Ростовской области в сентябре 2026 года составил 712 баллов. За год показатель не изменился. Регион занял 50-е место среди субъектов РФ по этому параметру, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).