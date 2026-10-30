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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

«Азимут» доставил пассажиров из Еревана в Минводы резервным самолетом

Авиакомпания «Азимут» выполнила рейс из Еревана в Минеральные Воды на резервном воздушном судне после того, как основной самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Резервный борт с пассажирами рейса А46030 приземлился в Минводах в 20:43 мск 29 октября.
Первоначально самолет, следовавший из Еревана, подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт армянской столицы. Как сообщал представитель «Азимута» в Армении, причиной стала неисправность системы кондиционирования.
Наталья Белоштейн