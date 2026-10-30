В трех районах Ростова отключили воду из-за аварий
В Советском, Ворошиловском и Кировском районах Ростова-на-Дону зафиксированы повреждения водопроводов. Из-за аварий часть жителей осталась без водоснабжения, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В Советском районе утечка произошла на ул. Содружества. Подача воды прекращена в квартале, ограниченном улицами Зорге, Еременко, Содружества и 339-й Стрелковой Дивизии.
В Ворошиловском районе аварийный участок обнаружили на Орбитальной. Без воды остались потребители в границах Каракумской, Армянской, Беляева и Орбитальной улиц.
В Кировском районе повреждение сети выявили на Крепостном. Водоснабжение ограничено в квартале между улицами Журавлева, Малюгиной, Крепостным и Филимоновской.
По словам Антонины Пшеничной, «Ростовводоканал» рассчитывает завершить ремонтные работы во всех трех районах до 17:00 30 октября.