Под Новороссийском в выходные ограничат движение из-за ралли

В Новороссийске 30 и 31 октября ограничат движение всех видов транспорта в районе села Большие Хутора, где расположены виноградники «Абрау-Дюрсо». Перекрытия будут действовать с 9:00 до 17:00 в связи с проведением чемпионата Южного федерального округа по классическому ралли первой категории «Абрау-Дюрсо финал 2026», передает пресс-служба администрации города-героя.