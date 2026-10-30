Под Новороссийском в выходные ограничат движение из-за ралли
В Новороссийске 30 и 31 октября ограничат движение всех видов транспорта в районе села Большие Хутора, где расположены виноградники «Абрау-Дюрсо». Перекрытия будут действовать с 9:00 до 17:00 в связи с проведением чемпионата Южного федерального округа по классическому ралли первой категории «Абрау-Дюрсо финал 2026», передает пресс-служба администрации города-героя.
Ограничения введены постановлением администрации Новороссийска № 5782 от 16 октября 2026 года. Власти объяснили меру необходимостью обеспечить безопасность участников и зрителей соревнований.
Жителей и гостей города просят учитывать перекрытия при планировании поездок в указанном районе.