День народного единства на «Роза Хутор»
Большой этнографический диктант, тематические экскурсии и подъёмы в горы для защитников Отечества за 1 рубль
4 ноября главной площадкой праздника на курорте станет интерактивный этнопарк «Моя Россия». В его 11 павильонах представлены архитектура, культура и традиции регионов страны. Ко Дню народного единства «Роза Хутор» также подготовил линейку спецпредложений для местных жителей и участников боевых действий.
В 11:00 и 15:00 в этнопарке «Моя Россия» пройдут тематические экскурсии «Тысяча ликов одной страны». За 50 минут участники экскурсий познакомятся с культурой и обычаями малочисленных народов России: узнают, как жили черноморские шапсуги, сибирские эвенки и бурятские шаманы, почему охотники просили прощения у медведя, и какую роль зачем охотники извиняются перед медведем, как изготавливали одежду из рыбьей кожи и почему пояс у некоторых народов заменял паспорт. Также в течение дня будут проходить открытые обзорные экскурсии по этнопарку - в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00.
4 ноября «Роза Хутор» присоединится ко всероссийской просветительской акции — Большому этнографическому диктанту. На втором этаже павильона «Кавказ» этнопарка «Моя Россия» с 10:00 до 16:00 все желающие смогут проверить знания о традициях, языках, истории и культуре российских народов: пройти тест и ответить на 30 вопросов. Вход в этнопарк, тематические экскурсии и участие в этнографическом диктанте — свободные.
В День народного единства на «Роза Хутор» современные защитники Отечества — ветераны и участники боевых действий — смогут подняться в горы за символический 1 рубль. Прогулочный билет включает подъём на высоту 2320 метров над уровнем моря, катание на открытых подъёмниках «Эдельвейс» и «Волчья скала», прогулку в парке водопадов «Менделиха» и посещение Музея археологии. Скидки предусмотрены и для сопровождающих — двух взрослых и двух детей до 14 лет. Купить билеты по специальным тарифам можно в кассах курорта при предъявлении удостоверения ветерана или справки участника боевых действий.
Кроме того, «Роза Хутор» подготовил линейку спецпредложений для местных жителей. Школьники Краснодарского края, Абхазии и их родители могут воспользоваться акцией «Каникулы на Роза Хутор». Стоимость билета, который включает подъём и спуск на всех действующих канатных дорогах и посещение Музея археологии составляет 750 рублей для детей 7–17 лет и 1500 рублей для взрослых. Также снижены цены на прогулочные билеты для жителей Сочи, Сириуса и Республики Абхазия: до 30 ноября скидка составляет 20%.
https://rosakhutor.ru/
ООО «Санаторий «Роза Хутор»
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+
ООО «Санаторий «Роза Хутор»
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+