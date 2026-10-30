День народного единства на «Роза Хутор»

В 11:00 и 15:00 в этнопарке «Моя Россия» пройдут тематические экскурсии «Тысяча ликов одной страны». За 50 минут участники экскурсий познакомятся с культурой и обычаями малочисленных народов России: узнают, как жили черноморские шапсуги, сибирские эвенки и бурятские шаманы, почему охотники просили прощения у медведя, и какую роль зачем охотники извиняются перед медведем, как изготавливали одежду из рыбьей кожи и почему пояс у некоторых народов заменял паспорт. Также в течение дня будут проходить открытые обзорные экскурсии по этнопарку - в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00.