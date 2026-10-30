На Ставрополье троих мужчин осудили на семь лет колонии за вымогательство

Установлено, что осужденные требовали от потерпевшего 2 млн руб. якобы в качестве компенсации за то, что он не поддержал их в сельском конфликте. При этом мужчины применяли физическое насилие: надели на потерпевшего наручники и причинили ему телесные повреждения. В результате преступления подсудимые завладели 1,5 млн руб. и распорядились деньгами по своему усмотрению.