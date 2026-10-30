В Ростове одобрили проект дороги между Таганрогской и Доватора
Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства участка дороги, который соединит улицы Таганрогскую и Доватора в Ростове-на-Дону. Сведения об этом внесены в Единый государственный реестр заключений 29 октября.
Проект предусматривает прокладку дороги с путепроводом над железнодорожными путями. Новая трасса должна стать альтернативой северному маршруту и обеспечить дополнительную связь между двумя улицами.
Заказчиком выступает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Проектную документацию разработало ООО «Транс-инжиниринг».
Первоначально планировалось построить дублер действующего железнодорожного переезда. Проект рассматривался в том числе как условие для ускорения жилищного строительства и реализации крупных инвестиционных проектов. Площадь территории, отведенной под него, составляла 28,8 га.
В августе 2026 года сообщалось о переносе сроков строительства путепровода.