На Ставрополье газифицировали более 12 тысяч домовладений
В Ставропольском крае по программе социальной догазификации газ подвели к границам участков более 12 тыс. домовладений. В среднем жители подают до 40 заявок в день, все обращения находятся в работе. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
По словам главы региона, в 2026 году планируется подключить к газу не менее 2 тыс. домовладений. На сегодняшний день газ уже поступил в 1,74 тыс. домов.
Программа действует на Ставрополье с октября 2021 года. В 2024 году ее распространили на садовые некоммерческие товарищества. Более 400 домовладений, подключенных в рамках догазификации в крае, расположены на территории СНТ.
В рамках программы газопровод бесплатно подводят до границ земельного участка. Подать заявку можно через МФЦ, портал «Госуслуги», офисы горгаза и райгаза, портал Единого оператора газификации или личный кабинет на сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь».