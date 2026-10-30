Инвестиции в два округа Ставрополья превысили 6 млрд рублей
Объем инвестиций в Благодарненский и Изобильненский округа Ставропольского края за первое полугодие 2026 года превысил 6,2 млрд руб. На Благодарненский округ пришлось более 4,2 млрд руб., на Изобильненский — свыше 2 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин по итогам приема граждан.
Он отметил, что дальнейшее привлечение инвестиций во многом зависит от развития местного малого и среднего бизнеса. Предприниматели рассматриваются как потенциальные инвесторы и участники новых проектов.
Во время приема в Изобильненском округе обсуждались изменения налогового законодательства, коммунальные и кадастровые платежи. Министерство предложило предпринимателю консультационную и правовую поддержку, а также льготные микрозаймы, в том числе на пополнение оборотных средств.
В Благодарненском округе поддержку запросил производитель социально значимых товаров, поставляемых в местные школы, детские сады и больницы. Предприниматель указал на рост себестоимости и влияние тарифного регулирования на бизнес. В министерстве намерены совместно с фондами проработать варианты адресной помощи.