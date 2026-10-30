Инвестиции в два округа Ставрополья превысили 6 млрд рублей

Объем инвестиций в Благодарненский и Изобильненский округа Ставропольского края за первое полугодие 2026 года превысил 6,2 млрд руб. На Благодарненский округ пришлось более 4,2 млрд руб., на Изобильненский — свыше 2 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин по итогам приема граждан.