Двух жительниц Каспийска привлекли к ответственности за отказ встать во время гимна
Мировой судья судебного участка № 103 Каспийска оштрафовал двух местных жительниц на 2,5 тыс. руб. каждую за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ. Фигурантки признали виновными по ст. 17.10 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Как установил суд, инцидент произошел 1 сентября 2026 года во время мероприятия ко Дню знаний в республиканском центре образования. При исполнении государственного гимна России жительницы остались сидеть на своих местах.
В суде обе не признали вину. Одна из них объяснила, что не могла встать, поскольку держала на коленях ребенка. Вторая сослалась на плохое самочувствие. Суд не счел эти обстоятельства уважительными причинами для несоблюдения установленного порядка исполнения гимна.
Постановление мирового судьи пока не вступило в законную силу.