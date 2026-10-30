Двух жительниц Каспийска привлекли к ответственности за отказ встать во время гимна

В суде обе не признали вину. Одна из них объяснила, что не могла встать, поскольку держала на коленях ребенка. Вторая сослалась на плохое самочувствие. Суд не счел эти обстоятельства уважительными причинами для несоблюдения установленного порядка исполнения гимна.