За год курятина в Крыму подорожала почти в 1,5 раза

В других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов рост оказался менее значительным. В Краснодарском крае курятина подорожала на 13%, до 382 руб. за килограмм, в Ростовской области — на 9%, до 384 руб., в Ставропольском крае — на 15%, до 371 руб.