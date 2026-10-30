За год курятина в Крыму подорожала почти в 1,5 раза
Крым и Севастополь стали лидерами среди российских регионов по темпам удорожания курятины за год. В Республике Крым средняя стоимость килограмма птицы выросла на 46%, до 547 руб., в Севастополе — на 38%, до 499 руб. Такие данные «Эксперту Юг» предоставили аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
В других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов рост оказался менее значительным. В Краснодарском крае курятина подорожала на 13%, до 382 руб. за килограмм, в Ростовской области — на 9%, до 384 руб., в Ставропольском крае — на 15%, до 371 руб.
В среднем по России цена курятины за год увеличилась на 13%, до 379 руб. за килограмм. При этом региональный разброс остается существенным: стоимость продукта варьируется от 120 до 606 руб. в зависимости от территории, торговой сети и бренда.
В исследовании сравнивались средние цены с учетом скидок и акций во второй половине сентября 2025 и 2026 годов.