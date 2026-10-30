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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

Во Владикавказе устанавливают обстоятельства обстрела трамвая

Во Владикавказе полиция проводит проверку после повреждения трамвая, следовавшего по маршруту № 1. Предварительно, неизвестные открыли огонь в сторону общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Северной Осетии.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к случившемуся.
Действиям предполагаемых злоумышленников дадут правовую оценку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Константин Соловьев