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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье суд рассмотрит дело несовершеннолетнего по обвинению в дропперстве

В Георгиевском округе завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в передаче банковской карты и доступа к ней третьим лицам для проведения незаконных операций (ст. 187 УК РФ). Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба полиции Ставропольского края.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, молодой человек нашел в социальных сетях видеоролик с предложением заработать 9 тыс. руб. за передачу банковской карты посторонним лицам. Заинтересовавшись предложением, он перешел по ссылке из публикации и через специальный бот передал банковские реквизиты и полный доступ к личному кабинету онлайн-банка.
Затем несовершеннолетний обсудил с неизвестными условия сотрудничества и размер вознаграждения. Однако обещанные 9 тыс. руб. после передачи доступа к счету он так и не получил.
Константин Соловьев