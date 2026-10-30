На Ставрополье суд рассмотрит дело несовершеннолетнего по обвинению в дропперстве

По версии следствия, молодой человек нашел в социальных сетях видеоролик с предложением заработать 9 тыс. руб. за передачу банковской карты посторонним лицам. Заинтересовавшись предложением, он перешел по ссылке из публикации и через специальный бот передал банковские реквизиты и полный доступ к личному кабинету онлайн-банка.