Ралли, кино и «Очень простая история» на сцене театра
Куда сходить в Новороссийске 30, 31 октября и 1 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих населенных пунктов смогут посмотреть спектакли и кино, а также посетить концерт и стать зрителями ралли. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Где послушать музыку
На сцене Театра Старого парка в Кабардинке 1 ноября в 17:00 выступит певица Кристина Корнелюк и ее коллектив Kris & Soul Project. Кристина Корнелюк — эстрадно-джазовая певица, участница международных фестивалей и телевизионных проектов. В новой программе артистки — классический джаз встречается с фанком, соулом и R&B.
Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)
Какие спектакли посетить
30 октября в 13:00 и 31 октября в 19:00 на сцене Городского театра Новороссийска — спектакль «Очень простая история». Это история деревенских Ромео и Джульетты, в которую вовлечены все постояльцы скотного двора. Житейская ситуация показана в спектакле глазами животных. Лошадь, Корова, Свинья, Петух и Пес — равноправные участники событий. В постановке поднимаются темы любви, самоотдачи и самопожертвования
Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)
В культурном центре «Старый парк» в Кабардинке 31 октября в 17:00 пройдет спектакль «Отель двух миров». Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)
Что смотреть в кино
В некоторых кинотеатрах Новороссийска покажут «Фьорд» — фильм, получивший золото на Каннском фестивале 2026 года. В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.
Стоимость билетов — от 470 руб. (18+)
Также в пятницу и в выходные можно посмотреть еще одну премьеру этой недели — мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом неуклюжий хозяин умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Мультфильм наполнен множеством пародий и оммажей на классические хорроры, включая «Психо» Альфреда Хичкока, классических монстров Universal и клип Майкла Джексона Thriller.
Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)
Чем можно еще заняться
31 октября в 09:30 В Шато Абрау Дюрсо пройдет финал сезона «Ралли Батлл». Несколько пилотов претендуют на золото абсолютного зачета. Всех желающих приглашают поддержать участников и стать частью большого автоспортивного праздника.
Вход свободный