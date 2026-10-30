В Дагестане закрыли Красный мост — транспорт к четырем районам идет в объезд
В Гергебильском районе Дагестана временно закрыто движение по мосту на автодороге регионального значения «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» на 133-м километре — известном как Красный мост. Причина — повреждения, полученные в ходе ливневых дождей: на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщили в «Дагестанавтодоре».
Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком перенаправлено по двум маршрутам — «Махачкала — Буйнакск — Временный посёлок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда» и «Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда». Оба варианта длиннее привычной дороги и проходят по серпантинам, что для грузового и пассажирского транспорта означает рост времени в пути и нагрузку на покрытие объездов.
Параллельно ведутся работы по устройству временной объездной дороги — резервного пути на случай, если обходные трассы не справятся с возросшим потоком или сами окажутся перегружены.