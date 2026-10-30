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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове за 84 млн рублей обновили дорогу на улицах Сарьяна и Мясникова

В Ростове-на-Дону завершили ремонт дороги по улицам Сарьяна и Мясникова. Капитального ремонта дорога не видела 11 лет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Правительство Ростовской области

На обновление почти 2,5 км дороги направлено более 84 млн руб. Дорожники сняли старый слой асфальтобетонного покрытия и уложили два новых — с использованием современных материалов, рассчитанных на интенсивные нагрузки и перепады температур.
Работы при этом вышли за пределы проезжей части. Отремонтированы тротуары, заменены бордюры, приведены в порядок люки — то есть обновление шло по всему «уличному каркасу», а не только по полотну для машин.
Мария Хоперская