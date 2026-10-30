В Ростове за 84 млн рублей обновили дорогу на улицах Сарьяна и Мясникова
В Ростове-на-Дону завершили ремонт дороги по улицам Сарьяна и Мясникова. Капитального ремонта дорога не видела 11 лет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
На обновление почти 2,5 км дороги направлено более 84 млн руб. Дорожники сняли старый слой асфальтобетонного покрытия и уложили два новых — с использованием современных материалов, рассчитанных на интенсивные нагрузки и перепады температур.
Работы при этом вышли за пределы проезжей части. Отремонтированы тротуары, заменены бордюры, приведены в порядок люки — то есть обновление шло по всему «уличному каркасу», а не только по полотну для машин.