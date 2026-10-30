— Уважаемый Станислав Владимирович! Примите поздравления с Днем рождения! Ваш вклад в развитие отечественного волейбола, укрепление его позиций и поддержку спортсменов заслуживает уважения. Благодаря Вашему профессионализму и последовательной работе Всероссийская федерация волейбола решает важные задачи, объединяя вокруг спорта регионы, команды и болельщиков. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и дальнейших успехов в работе на благо российского волейбола!