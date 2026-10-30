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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

1 ноября исполняется 56 лет президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко
Станислав Шевченко

Станислав Шевченко

Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:
— Уважаемый Станислав Владимирович! Примите поздравления с Днем рождения! Ваш вклад в развитие отечественного волейбола, укрепление его позиций и поддержку спортсменов заслуживает уважения. Благодаря Вашему профессионализму и последовательной работе Всероссийская федерация волейбола решает важные задачи, объединяя вокруг спорта регионы, команды и болельщиков. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и дальнейших успехов в работе на благо российского волейбола!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №203

от 31.10.2026, стр. 4
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