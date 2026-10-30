В небе над Доном и другими регионами РФ перехватили 1043 дрона
За ночь над Ростовской областью и другими российскими регионами перехватили 1043 беспилотника. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. БПЛА также сбили в небе над Московским регионом и Республикой Татарстан.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», около 50 беспилотников средства противовоздушной обороны уничтожили в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала,