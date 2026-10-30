Абрау-Дюрсо попало в топ-10 дорогих направлений для путешествий по России в ноябре

В первую десятку также вошли Архыз в Карачаево-Черкесии со средней стоимостью проживания 7 тыс. руб. за четыре ночи, Мостовской в Краснодарском крае (6,8 тыс. руб. за две ночи), Каменномостский в Адыгее (6,5 тыс. руб. за три ночи), Зеленоградск в Калининградской области (6,4 тыс. руб. за четыре ночи), Суздаль во Владимирской области (6,2 тыс. руб. за две ночи) и Домбай в Карачаево-Черкесии (5,7 тыс. руб. за три ночи).