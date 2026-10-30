Абрау-Дюрсо попало в топ-10 дорогих направлений для путешествий по России в ноябре
Абрау-Дюрсо вошло в десятку самых дорогих направлений для путешествий по России в ноябре 2026 года. Средняя стоимость проживания здесь составляет 5,5 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки в два дня. При этом лидером рейтинга стал поселок Гуамка в Краснодарском крае, где две ночи обходятся в среднем в 15,1 тыс. руб. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
Второе место занял Терскол в Кабардино-Балкарии: средняя стоимость ночи составляет около 2,9 тыс. руб., а поездка в среднем длится четыре ночи. На третьей позиции — Осташков в Тверской области, где две ночи обходятся в 7,5 тыс. руб.
В первую десятку также вошли Архыз в Карачаево-Черкесии со средней стоимостью проживания 7 тыс. руб. за четыре ночи, Мостовской в Краснодарском крае (6,8 тыс. руб. за две ночи), Каменномостский в Адыгее (6,5 тыс. руб. за три ночи), Зеленоградск в Калининградской области (6,4 тыс. руб. за четыре ночи), Суздаль во Владимирской области (6,2 тыс. руб. за две ночи) и Домбай в Карачаево-Черкесии (5,7 тыс. руб. за три ночи).
По данным сервиса, в ноябре туристов привлекают направления с горами, природными источниками и морскими или озерными побережьями. Сокращение светового дня и отсутствие устойчивого снежного покрова в большинстве регионов не мешают спросу на поездки за впечатлениями, хотя отдых в таких местах остается сравнительно дорогим.