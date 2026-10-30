Вечером 30 октября в акватории порта Новороссийска пройдут учения

При проведении стрельб запрещено: плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие госрегистрации. Речь в том числе о прогулочных и спортивных парусных судах, надувных плавсредствах, а также гидроциклах, сапбордах и их аналогах. Запрещены и любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега).