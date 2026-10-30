Обвиняемого в нападении на парикмахера в Анапе заключили под стражу до 27 декабря
В Анапе суд заключил под стражу 47-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство парикмахера из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю и будет действовать до 27 декабря 2026 года.
По версии следствия, днем 27 октября мужчина находился в качестве посетителя в салоне красоты на улице Краснодарской. Используя малозначительный повод, он напал на парикмахера и нанес ей множественные удары ножом в область головы и шеи.
Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось: его действия пресекли очевидцы, а пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Мужчина задержан. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. По делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств.