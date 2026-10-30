Обвиняемого в нападении на парикмахера в Анапе заключили под стражу до 27 декабря

В Анапе суд заключил под стражу 47-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство парикмахера из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю и будет действовать до 27 декабря 2026 года.