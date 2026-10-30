Утром 30 октября топливо в Новороссийске отпускает 31 АЗС

На отдельных АЗС ассортимент ограничен. Так, на заправке «Роснефти» на проспекте Дзержинского топливо отпускают по топливным картам. На станции «Уфим-нефть» на улице Суворовской доступны только АИ-95 и дизельное топливо, а на Сухумском шоссе — только дизель. Заправка ООО «БОРА» работает с 8:00 до 20:00, Rusoil в Цемдолине — до 23:00, PNB в Кирилловке делает технический перерыв с 23:45 до 00:10.