Утром 30 октября топливо в Новороссийске отпускает 31 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:00 30 октября топливо отпускала 31 автозаправочная станция, еще четыре временно приостановили его продажу. На всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, с лимитом от 30 до 60 л на машину в зависимости от установленного собственниками порядка.
По данным городской администрации, бензин АИ-100 был доступен на четырех заправках, АИ-95 — на 25, АИ-92 — на 27, дизельное топливо — на 30 АЗС.
Заправки работают под брендами «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, а также на независимых станциях «Кристина», ООО «БОРА» и ООО «ВАМ». Они расположены в том числе на Сухумском шоссе, проспекте Дзержинского, улицах Ленина, Суворовской, Куникова и Шиллеровской, а также в Цемдолине, Кирилловке, Верхнебаканском, Раевской, Глебовском, Натухаевской и Гайдуке.
На отдельных АЗС ассортимент ограничен. Так, на заправке «Роснефти» на проспекте Дзержинского топливо отпускают по топливным картам. На станции «Уфим-нефть» на улице Суворовской доступны только АИ-95 и дизельное топливо, а на Сухумском шоссе — только дизель. Заправка ООО «БОРА» работает с 8:00 до 20:00, Rusoil в Цемдолине — до 23:00, PNB в Кирилловке делает технический перерыв с 23:45 до 00:10.
Жителей просят по возможности воздержаться от посещения АЗС на проспекте Дзержинского, где действует отпуск топлива по картам.