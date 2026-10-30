В Батайске приняли изменения в городской бюджет

В частности, дополнительные средства направят на меры поддержки, предоставляемые управлением социальной защиты населения. По данным властей, за девять месяцев 2026 года мерами воспользовались около 33 тыс. горожан, включая семьи с детьми, пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.