В Батайске приняли изменения в городской бюджет
Батайская городская Дума внесла изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Одним из приоритетов корректировки стало увеличение финансирования соцобязательств. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.
В частности, дополнительные средства направят на меры поддержки, предоставляемые управлением социальной защиты населения. По данным властей, за девять месяцев 2026 года мерами воспользовались около 33 тыс. горожан, включая семьи с детьми, пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Отмечается, что 68 семей получили выплаты по 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка. Еще 105 студентов из многодетных семей воспользовались компенсацией половины стоимости обучения.
За девять месяцев в Батайске также заключили 51 социальный контракт. Из них 34 направлены на развитие предпринимательской деятельности, 16 — на содействие в поиске работы.
Отдельным направлением выделили социальной политики — поддержка участников специальной военной операции и их семей. В частности, для военнослужащих предусмотрена услуга бесплатного социального такси.