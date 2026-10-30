«Россети» обеспечат электроснабжение нового жилого комплекса в пригороде Новосибирска
Компания «Россети Новосибирск» выделит около 2 МВт мощности для нового микрорайона, строящегося в поселке Элитный Новосибирской области. Комплекс будет состоять из семи многоэтажных домов, где будут жить более 700 семей.
Для первых двух вводимых в эксплуатацию блоков установят две трансформаторные подстанции и проложат около 5 км линий электропередачи. При этом примерно треть трассы энергетики пройдут методом горизонтально направленного бурения, что позволит минимизировать влияние на окружающую среду.
Новосибирская область является лидером в Сибири и входит в топ-10 регионов России по масштабам жилищного строительства. Проекты реализуются только через процедуру комплексного развития территорий с созданием всей необходимой социальной инфраструктуры. Так, в новом микрорайоне в поселке Элитный будет свой детский сад, а в перспективе откроется школа.
«Россети» активно содействуют проводимой в регионе работе. Так, ранее в 2026 году энергетики приступили к созданию инфраструктуры для электроснабжения крупного ЖК возле парка «Сосновый бор» в Новосибирске. Аналогичный проект реализовали в наукограде Кольцово. А всего с начала года «Россети Новосибирск» подключили к сетям 26 объектов жилищного строительства – общая мощность составила порядка 13 МВт.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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