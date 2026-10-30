«Россети» обеспечат электроснабжение нового жилого комплекса в пригороде Новосибирска

Новосибирская область является лидером в Сибири и входит в топ-10 регионов России по масштабам жилищного строительства. Проекты реализуются только через процедуру комплексного развития территорий с созданием всей необходимой социальной инфраструктуры. Так, в новом микрорайоне в поселке Элитный будет свой детский сад, а в перспективе откроется школа.