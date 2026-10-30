На Дону электромобили с пробегом подорожали на 17%

Выделяется на этой карте Крым: спрос на б/у электромобили там вырос сразу на 125% — сильнее, чем где-либо на юге, — при парадоксальном раскладе цен: средняя стоимость за год упала на 7%, до 2,7 млн руб. Причина в структуре предложения: полуостров наводнили китайские и локальные модели, в том числе собранный в Москве Evolute i-Pro, спрос на который вырос на 533%. Leaf (+128%) и Zeekr 001 (+78%) дополняют тройку.