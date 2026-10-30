В пяти городах Ставрополья отремонтировали кровли за 25,5 млн рублей

Необходимость ремонта, как отмечается, была связана с износом кровельных материалов, повреждениями и протечками. Подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание, устроили стяжку с уклонами для отвода осадков и уложили новое наплавляемое покрытие в три слоя. Кроме того, на объектах восстановили вентиляционные каналы, установили водостоки и защитные ограждения.