В пяти городах Ставрополья отремонтировали кровли за 25,5 млн рублей
В Ессентуках, Грачевке, Невинномысске, Пятигорске и Зеленокумске завершили капитальный ремонт плоских крыш многоквартирных домов. Общая площадь обновленных кровель превысила 4,6 тыс. кв. м, а стоимость работ составила более 25,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта Ставропольского края.
Необходимость ремонта, как отмечается, была связана с износом кровельных материалов, повреждениями и протечками. Подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание, устроили стяжку с уклонами для отвода осадков и уложили новое наплавляемое покрытие в три слоя. Кроме того, на объектах восстановили вентиляционные каналы, установили водостоки и защитные ограждения.
Работы выполнили в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края на 2014–2043 годы.