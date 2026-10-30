В Ростовской области число компаний по производству беспилотников выросло на 35,3%

По итогам июня 2026 года в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях в сфере БАС открыто вела деятельность 41 организация — совокупно меньше, чем в одном Санкт-Петербурге. Юг при этом остаётся полигоном, где и технологические испытания, и прикладное применение беспилотников в силу географии востребованы плотнее, чем в среднем по стране.