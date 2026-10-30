В Ростовской области число компаний по производству беспилотников выросло на 35,3%
К концу первого полугодия 2026 года в Ростовской области зарегистрировано 23 компании в сфере беспилотных авиационных систем — на 35,3% больше, чем в начале года. С таким приростом донской регион закрепился в топ-10 субъектов РФ по количеству зарегистрированных предприятий БАС. Данные РБК Ростов предоставила Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст».
Для регионального масштаба вхождение в десятку выглядит заметно: абсолютные цифры у донских компаний скромные, но относительный прирост за полгода оказался выше, чем у федеральных лидеров. В общероссийском зачёте традиционно доминируют Москва — 444 компании, прибавившие за январь–июнь 31,7%, — Санкт-Петербург (135, +25%) и Московская область (60, +33%).
«В системе “Компонент БАС” отмечено более 1 тыс. предприятий, по нашей оценке, относящихся к отрасли БАС и ведущих деятельность в различных направлениях. По имеющейся информации, которую получаем от участников рынка, мы фиксируем падение гражданского рынка в результате “закрытого” неба, сокращения объёмов поставок в рамках ГГЗ и других отраслевых особенностей», — прокомментировали в «Аэронексте».
По итогам июня 2026 года в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях в сфере БАС открыто вела деятельность 41 организация — совокупно меньше, чем в одном Санкт-Петербурге. Юг при этом остаётся полигоном, где и технологические испытания, и прикладное применение беспилотников в силу географии востребованы плотнее, чем в среднем по стране.