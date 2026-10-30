Каменск-Шахтинский возглавил рейтинг муниципалитетов Дона по привлечению инвестиций
Каменск-Шахтинский занял первое место среди городских округов Ростовской области по эффективности деятельности муниципалитетов в сфере привлечения инвестиций по итогам 2025 года. Город набрал 355,58 балла. Соответствующая информация содержится в отчете правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Второе место заняли Шахты с результатом 327 балла, третье — Новочеркасск, получивший 313,71 балла. Далее следуют Гуково (четвертое место, 284,93 балла) и Волгодонск (пятое место, 268,38 балла).
Донецк расположился на шестой позиции с 266,77 балла, Зверево — на седьмой с 261,68 балла. Ростов-на-Дону занял восьмое место, набрав 255,7 балла. Таганрог оказался на девятой строчке с результатом 222,74 балла. Замыкают рейтинг среди городских округов Батайск (десятое место, 180 баллов), Новошахтинск (одиннадцатое место, 169,41 балла) и Азов (двенадцатое место, 166,18 балла).
Среди муниципальных районов лидером стал Аксайский район, набравший 355,5 балла. Второе место занял Семикаракорский район (322,99 балла), третье — Мясниковский (308,79 балла). В пятерку лидеров также вошли Красносулинский (296,28 балла) и Октябрьский (292,83 балла) районы. Шестое место занял Азовский район с результатом 285,76 балла. Последнюю позицию в этой группе занял Заветинский район, набравший 85,2 балла.
Оценка проводилась среди 55 муниципальных образований региона. В основу рейтинга легли 61 показатель: 45 из них сформированы по результатам опроса предпринимателей, 14 — на основании данных муниципальных и региональных органов власти, еще два — по официальной статистике Росстата.
Показатели сгруппированы по пяти направлениям: качество регуляторной среды, развитие институтов для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также результативность инвестиционной деятельности.
Отдельно в рейтинге отмечен Азов, который занял последнее, 12-е место среди городских округов. Его итоговая оценка составила 166,18 балла. Наиболее высоко город оценили по направлению развития институтов для бизнеса — 65,1 балла. За поддержку малого и среднего предпринимательства он получил 45,15 балла, за инфраструктуру и ресурсы — 31,57 балла, за регуляторную среду — 24,36 балла. По показателю результативности инвестиционной деятельности Азов получил ноль баллов.
При этом рейтинг отражает не абсолютный объем вложений в экономику муниципалитетов, а оценку условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций по установленной методике.