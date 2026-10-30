Каменск-Шахтинский возглавил рейтинг муниципалитетов Дона по привлечению инвестиций

Отдельно в рейтинге отмечен Азов, который занял последнее, 12-е место среди городских округов. Его итоговая оценка составила 166,18 балла. Наиболее высоко город оценили по направлению развития институтов для бизнеса — 65,1 балла. За поддержку малого и среднего предпринимательства он получил 45,15 балла, за инфраструктуру и ресурсы — 31,57 балла, за регуляторную среду — 24,36 балла. По показателю результативности инвестиционной деятельности Азов получил ноль баллов.