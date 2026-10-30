На Таганрог и Новочеркасск приходится 74% просроченных долгов региональных МУПов

Лидером антирейтинга остается Таганрог: на его предприятия числится 1,8 млрд руб. просрочки, прибавившей за год 25,8%, или 369,7 млн руб. В Новочеркасске просроченные долги выросли почти в 2,7 раза, со 133 млн до 355,8 млн руб. Их доля в общем объёме просрочки поднялась с 54,9% до 73,7%, тогда как совокупная просрочка по региону выросла лишь на 2,7% — с 2,85 млрд до 2,93 млрд руб.