На Таганрог и Новочеркасск приходится 74% просроченных долгов региональных МУПов
На муниципальные предприятия Таганрога и Новочеркасска приходится почти 74% всей просроченной кредиторской задолженности МУПов Ростовской области. На 1 октября 2026 года их совокупные долги достигли 2,16 млрд руб., увеличившись за год на 37,9%, — следует из отчетности, изученной «Ведомости Юг».
Лидером антирейтинга остается Таганрог: на его предприятия числится 1,8 млрд руб. просрочки, прибавившей за год 25,8%, или 369,7 млн руб. В Новочеркасске просроченные долги выросли почти в 2,7 раза, со 133 млн до 355,8 млн руб. Их доля в общем объёме просрочки поднялась с 54,9% до 73,7%, тогда как совокупная просрочка по региону выросла лишь на 2,7% — с 2,85 млрд до 2,93 млрд руб.
Общая кредиторская задолженность муниципальных предприятий региона за год сократилась на 13,2%, с 5,45 млрд до 4,73 млрд руб.
Основной массив просрочки, по данным отчетности, лежит на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Их задолженность за год увеличилась на 4,9%, до 2,75 млрд руб., что составляет 94,2% от общего объёма просроченных долгов МУПов области.