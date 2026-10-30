Суд обязал вагоноремонтное депо в Батайске устранить нарушения в содержании пути

Начальнику депо было внесено представление об устранении нарушений. Документ удовлетворен — однако, как констатирует надзорное ведомство, к моменту следующей проверки нарушения оставались неустраненными. Этот разрыв между «принято к сведению» и «исполнено» и стал поводом для обращения прокурора в суд.