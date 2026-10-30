Суд обязал вагоноремонтное депо в Батайске устранить нарушения в содержании пути
Ростовской транспортной прокуратурой по итогам проверки деятельности вагонного ремонтного депо Батайск — обособленного структурного подразделения АО «Вагонная ремонтная компания-1» — установлено отсутствие у предприятия базового документа транспортной безопасности. Как выяснилось, в организации не был разработан локальный акт, определяющий периодичность, порядок применения и оформления осмотров и проверок состояния железнодорожного пути.
Начальнику депо было внесено представление об устранении нарушений. Документ удовлетворен — однако, как констатирует надзорное ведомство, к моменту следующей проверки нарушения оставались неустраненными. Этот разрыв между «принято к сведению» и «исполнено» и стал поводом для обращения прокурора в суд.
Батайский городской суд удовлетворил исковые требования Ростовского транспортного прокурора, обязав предприятие устранить нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.