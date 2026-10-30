Замыкания на ЛЭП оставили без света 30 тысяч человек в шести районах Дагестана
В шести районах Дагестана из-за замыканий на линиях электропередачи произошло аварийное отключение энергоснабжения — в зоне отключения оказались 15 населенных пунктов. Как сообщило в четверг Главное управление МЧС РФ по республике, без электроснабжения остаётся 7 401 дом, где проживают 30 675 человек, в том числе 7 508 детей.
В списке пострадавших, помимо жилья, — 22 социально значимых объекта, что для небольших населённых пунктов означает школы, ФАПы и прочую инфраструктуру, работа которой без сети переводится в ручной режим.
Для восстановления электроснабжения к работе приступили шесть бригад электриков — 18 человек и шесть единиц техники. Ориентировочный срок возвращения света обозначен на 21:00 мск 29 октября. О том, вернули ли свет в дома, пока неизвестно.