По факту ДТП под Георгиевском, в котором пострадали 12 человек, возбудили дело
Следователи разбираются в обстоятельствах аварии под Георгиевском, в которой пострадали 12 человек. Дело возбуждено о нарушении лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», пострадавшие находились в пассажирской «Газели», выполнявшей рейс «Пятигорск-Георгиевск». Она столкнулась с грузовиком Shacman в Георгиевском округе. Авария произошла 29 октября на 14-м километре трассы Пятигорск—Георгиевск.
Водитель грузовика не пострадал, а водитель микроавтобуса доставлен в больницу.