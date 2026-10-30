По факту ДТП под Георгиевском, в котором пострадали 12 человек, возбудили дело

Следователи разбираются в обстоятельствах аварии под Георгиевском, в которой пострадали 12 человек. Дело возбуждено о нарушении лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.