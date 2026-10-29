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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Средняя Волга

На госпрограммы Саратовской области направили более 138 млрд рублей в 2026 году

Большая часть средств пришлась на социальную сферу
За девять месяцев 2026 года на финансирование 21 государственной программы Саратовской области направили 138,3 млрд руб. Это 87,7% от общих расходов регионального бюджета, сообщил областной минфин.

Минфин Саратовской области

На социальную сферу пришлось 91,3 млрд руб. Из них на образование ушло 39,7 млрд руб., на здравоохранение — 25,9 млрд руб., на социальную поддержку и обслуживание населения — 19,0 млрд руб.
На культуру выделили 4,3 млрд руб. Физическая культура и спорт и молодежная политика получили 2,4 млрд руб.
Нина Шевченко