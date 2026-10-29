Саратовская область планирует создать 12 промышленных кластеров к 2030 году

К 2030 году в Саратовской области планируют создать не менее 12 промышленных кластеров, сообщил министр экономического развития Илья Емельянов на депутатских слушаниях. Регион уже присоединился к федеральной программе «Прокластеры». Первый межрегиональный кластер оборудования нефтегазового комплекса объединил предприятия Саратовской и Воронежской областей, и кластер по производству подшипников, появившийся в октябре. Еще один создадут до конца года.