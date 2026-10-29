Саратовская область планирует создать 12 промышленных кластеров к 2030 году
К 2030 году в Саратовской области планируют создать не менее 12 промышленных кластеров, сообщил министр экономического развития Илья Емельянов на депутатских слушаниях. Регион уже присоединился к федеральной программе «Прокластеры». Первый межрегиональный кластер оборудования нефтегазового комплекса объединил предприятия Саратовской и Воронежской областей, и кластер по производству подшипников, появившийся в октябре. Еще один создадут до конца года.
По данным министра, при поддержке Фонда развития промышленности предприятия региона открыли 15 новых производств, закупили десять линий и 107 единиц оборудования. Выпущено продукции более чем на 18 млрд руб., перечислено в бюджет свыше 313 млн руб. налогов и привлечено более 860 млн руб. частных инвестиций.
В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 111 предприятий региона. Резиденты особой экономической зоны привлекли более 72 млрд руб. инвестиций и создали 518 рабочих мест. По итогам первого полугодия 2026 года область заняла 17-е место по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Региональный экспортный стандарт 3.0 внедрен почти на 88%.