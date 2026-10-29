Главные новости за 29 октября. Новороссийск
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец приедет в Анапу, чтобы сопровождать жителей Алешек Херсонской области. Маршрут — через Гомель и на территорию Украины.
С 6 июля по 26 октября 2026 года в Новороссийске бензин АИ-92 подорожал с 77,21 до 81,89 руб. за литр — на 6,1%.
Жители Анапы за год перевели телефонным мошенникам около 700 млн руб. При этом ущерб от интернет-мошенничества в городе сократился почти на четверть.
Прокуратура Краснодарского края направила в Октябрьский районный суд Новороссийска уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении более 6,3 млн руб. бюджетных средств.
На маршруте Краснодар — Новороссийск в январе–сентябре 2026 года электричками воспользовались 830,4 тыс. пассажиров — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года.