Главные новости за 29 октября. Сочи
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе отказ во взыскании с администрации Сочи 29,6 млн руб. убытков в пользу ООО «Инвестиционная строительная корпорация». Компания связывала потери с невозможностью построить гостиничный комплекс на арендованном участке в Красной Поляне.
С 6 июля по 26 октября 2026 года в Сочи и Туапсе заметнее всего выросли цены на куры и гречку. В Сочи куры подорожали с 274,96 до 321,94 руб. за кг (+17,1%), в Туапсе — с 239,11 до 261,40 руб. (+9,3%).
В Сочи суд взыскал 15 млн руб. в пользу ребенка, покусанного собаками. Истцом выступил отец ребенка.
Сочи вошел в число немногих крупных городов России, где за год подешевело малогабаритное жилье. В октябре 2026 года средняя цена квадратного метра студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м, выставленных на продажу, снизилась на 2,5%, до 335 тыс. руб.
На маршруте Москва — Адлер появится еще один поезд «Гранд Сервис Экспресс». Он будет преодолевать расстояние менее чем за 29 часов.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального госпредприятия «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ) к ООО «Магистраль» о взыскании долга за дорожные работы. Общая сумма присужденных выплат, включая неустойки, составила почти 50 млн руб.