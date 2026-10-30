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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 90 лет председателю совета учредителей Московского международного университета Гавриилу Попову
Гавриил Попов

Гавриил Попов

Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Его поздравляет директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте Сергей Бодрунов:
— Уважаемый Гавриил Харитонович, от имени Вольного экономического общества России, которое Вы возглавляли в течение ряда лет, позвольте поздравить Вас с замечательным юбилеем. Коллеги из академического сообщества, ведущие эксперты ВЭО России всегда с интересом относились к Вашим идеям реформирования российской экономики, развитию общественного диалога, идеям в сфере экономического образования, многие из которых продолжают оставаться актуальными. Желаю Вам крепкого здоровья и активной творческой деятельности.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №203

от 31.10.2026, стр. 3
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