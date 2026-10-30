— Уважаемый Гавриил Харитонович, от имени Вольного экономического общества России, которое Вы возглавляли в течение ряда лет, позвольте поздравить Вас с замечательным юбилеем. Коллеги из академического сообщества, ведущие эксперты ВЭО России всегда с интересом относились к Вашим идеям реформирования российской экономики, развитию общественного диалога, идеям в сфере экономического образования, многие из которых продолжают оставаться актуальными. Желаю Вам крепкого здоровья и активной творческой деятельности.