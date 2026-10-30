Дни рождения
Сегодня исполняется 90 лет председателю совета учредителей Московского международного университета Гавриилу Попову
Его поздравляет директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте Сергей Бодрунов:
— Уважаемый Гавриил Харитонович, от имени Вольного экономического общества России, которое Вы возглавляли в течение ряда лет, позвольте поздравить Вас с замечательным юбилеем. Коллеги из академического сообщества, ведущие эксперты ВЭО России всегда с интересом относились к Вашим идеям реформирования российской экономики, развитию общественного диалога, идеям в сфере экономического образования, многие из которых продолжают оставаться актуальными. Желаю Вам крепкого здоровья и активной творческой деятельности.
Газета «Коммерсантъ» №203от 31.10.2026, стр. 3