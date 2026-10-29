Корпоративные новости на “Ъ FM”
Молодые россияне все больше интересуются инвестициями. С начала 2026 года аудитория популярных брокерских платформ в возрастной группе 18-24 выросла в два с половиной раза. Общее число пользователей таких ресурсов увеличилось на 64% год к году. К таким выводам пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Основу аудитории инвестиционных площадок составляют мужчины (69%), однако и женщины стали активнее проявлять интерес к этой теме. В числе наиболее популярных площадок оказались «Альфа-Инвестиции» и «Т-Инвестиции», Smart-Lab, «Финам» и «БКС Экспресс». Активнее всего тематическими ресурсами пользуются жители столичного региона, Санкт-Петербурга и области, Башкирии, Татарстана, Краснодарского края.
Число газовых автозаправок в России с 2012 года выросло почти в четыре раза и составляет более 900 станций. Свыше половины из них входят в сеть «Газпрома». С 2022 года к работе под брендом «Газпрома» присоединяются и частные инвесторы: в настоящее время по договору франчайзинга в России действуют 40 таких станций. «Газпром» также сообщил, что развивает мобильный формат транспортировки и сбыта с помощью передвижных автомобильных газовых заправщиков, которые особенно востребованы в удаленных регионах.
Маркетплейс «М.Видео» запустил на своем сайте услугу аренды электроники и бытовой техники. Как передает РИА Новости, это совместный проект с сервисом проката Pauri. В первую очередь «М.Видео» планирует предоставлять для аренды восстановленные ноутбуки, смартфоны, планшеты, акустические системы, игровые приставки и пылесосы. Также доступен весь ассортимент Pauri. Арендовать технику можно будет без залога и оформления кредита, оплачивая пользование платежами за фиксированный период.