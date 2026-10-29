Число газовых автозаправок в России с 2012 года выросло почти в четыре раза и составляет более 900 станций. Свыше половины из них входят в сеть «Газпрома». С 2022 года к работе под брендом «Газпрома» присоединяются и частные инвесторы: в настоящее время по договору франчайзинга в России действуют 40 таких станций. «Газпром» также сообщил, что развивает мобильный формат транспортировки и сбыта с помощью передвижных автомобильных газовых заправщиков, которые особенно востребованы в удаленных регионах.