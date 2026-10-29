В Карачаево-Черкесии открыли 12 новых агротехнических классов для 195 школьников

Нынешнее расширение продолжает программу, которую республика развивает с 2024 года. Тогда первый агрокласс открыли в школе аула Кубина, а к концу года в регионе работали уже 12 классов, рассчитанных на учеников 5–11-х классов. Позднее Темрезов сообщил, что в 2025 году профильные классы появились в пяти школах, а еще семь площадок должны были открыться до конца той недели. В числе пяти школ он назвал гимназию №17 в Черкесске, гимназию аула Кош-Хабль и школы в Курджиново, Исправной и Эльбургане.