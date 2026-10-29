В Карачаево-Черкесии открыли 12 новых агротехнических классов для 195 школьников
В 2026–2027 учебном году в Карачаево-Черкесии начали работать 12 новых агротехнологических классов. В них будут учиться 195 школьников — в среднем по 16 человек на класс. Открытие прошло в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом 29 октября сообщило региональное министерство сельского хозяйства.
Классы появились в поселках Эльбрусский и Мичуринский, аулах Инжич-Чукун, Вако-Жиле, Верхняя Теберда, Терезе, Эркен-Халк, Сары-Тюз и Бесленей, станицах Кардоникской и Преградной, а также в поселке Майский Прикубанского района. Там открыли второй агрокласс: первый уже работал в школе. По данным министерства, школьники будут изучать растениеводство и животноводство, цветоводство, пчеловодство и птицеводство, а также генетику и селекцию растений.
О начале работы 12 новых классов глава республики Рашид Темрезов сообщил еще 2 сентября: тогда же он заявил, что их общее число в регионе достигло 36. Таким образом, до нынешнего расширения в КЧР действовали 24 класса. В сентябрьском сообщении речь шла о сотнях детей, которым агроклассы дадут возможность получить практические навыки и познакомиться с современными технологиями в АПК. Позднее региональный Минсельхоз уточнил число учеников именно в новых классах — 195.
Нынешнее расширение продолжает программу, которую республика развивает с 2024 года. Тогда первый агрокласс открыли в школе аула Кубина, а к концу года в регионе работали уже 12 классов, рассчитанных на учеников 5–11-х классов. Позднее Темрезов сообщил, что в 2025 году профильные классы появились в пяти школах, а еще семь площадок должны были открыться до конца той недели. В числе пяти школ он назвал гимназию №17 в Черкесске, гимназию аула Кош-Хабль и школы в Курджиново, Исправной и Эльбургане.
Регион ставит цель открыть к 2030 году 150 агроклассов. Такой ориентир Темрезов объявил еще при запуске первого класса в Кубине. Практическую модель обучения иллюстрирует та же школа: в октябре 2026 года СМИ сообщили о гидропонном оборудовании для ее агрокласса, где занимаются 25 семиклассников. Проект связывает школьные занятия с аграрными предприятиями и профильным колледжем в поселке Эркен-Шахар: школьники знакомятся с выращиванием растений и работой тепличного хозяйства.