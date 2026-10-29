Парламент Дагестана назначил четырех мировых судей
Народное собрание Дагестана назначило четырех мировых судей на третьей сессии VIII созыва, которая прошла 29 октября. Все четыре кандидатуры получили поддержку депутатов, сообщил Верховный суд республики. Двое судей впервые заняли должности, еще двое продолжат работу без ограничения срока полномочий, сообщает Верховный суд Дагестана.
На трехлетний срок назначили Мадину Шихгерееву на участок № 16 Советского района Махачкалы и Махача Абдулмуслимова на участок № 104 в Каспийске. Назир Рустамханов сохранит должность на участке № 72 Магарамкентского района, а Рустам Ганиев — на участке № 114 Дербентского района. Для обоих парламент установил срок полномочий без ограничения.
Кандидатуру Мадины Шихгереевой квалификационная коллегия судей республики рекомендовала на вакантное место мирового судьи участка № 16. Махача Абдулмуслимова коллегия рекомендовала на участок в Каспийске в июне. Это подтверждают сообщения ККС, опубликованные судебными органами республики. Осенью коллегия также рекомендовала Шихгерееву на эту должность после рассмотрения ее кандидатуры.
Назначения прошли в рамках полномочий регионального парламента: кандидатов на должность мирового судьи представляет председатель Верховного суда республики, а назначает их Народное собрание. Закон Дагестана устанавливает для впервые назначенного мирового судьи трехлетний срок. Для повторного назначения закон предусматривает пятилетний срок, но в рассматриваемом случае депутаты приняли решение оставить Рустамханова и Ганиева в должностях без ограничения срока.
Назначение судей стало одним из вопросов повестки сессии, где депутаты рассматривали 21 вопрос. Главным пунктом стало утверждение Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики; парламент также обсуждал изменения в региональные законы и кадровые решения.