Парламент Дагестана назначил четырех мировых судей

Назначения прошли в рамках полномочий регионального парламента: кандидатов на должность мирового судьи представляет председатель Верховного суда республики, а назначает их Народное собрание. Закон Дагестана устанавливает для впервые назначенного мирового судьи трехлетний срок. Для повторного назначения закон предусматривает пятилетний срок, но в рассматриваемом случае депутаты приняли решение оставить Рустамханова и Ганиева в должностях без ограничения срока.