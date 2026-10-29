Мусса Экзеков стал членом Общественной палаты РФ от КЧР
Мусса Экзеков досрочно сложил полномочия заместителя председателя Народного собрания Карачаево-Черкесии после избрания представителем республики в Общественной палате России. Решение о прекращении его парламентских полномочий приняли депутаты на 28-й сессии VII созыва 29 октября. Глава КЧР Рашид Темрезов сообщил об этом в своем Telegram-канале; он поблагодарил господина Экзекова за законотворческую и общественную работу.
Представителем региона в федеральной палате Муссу Экзекова избрали 4 сентября, на внеочередном пленарном заседании Общественной палаты КЧР. На голосование вынесли две кандидатуры: Муссу Экзекова и врача Энвера Байчорова. Первый получил большинство голосов; точное число голосов в опубликованных сообщениях не указано, но, до голосования его кандидатуру публично поддержал глава республики.
Муссе Экзекову 62 года: он родился 13 августа 1964 года, получил образование в Ленинградском технологическом институте, имеет степень доктора технических наук. В парламенте КЧР он работал депутатом VI и VII созывов и занимал должность заместителя председателя на непостоянной основе. Он также возглавляет международное объединение «Алашара». Эти сведения приводит официальная карточка депутата на сайте парламента.
Помимо кадрового решения, депутаты рассмотрели социальные и экономические вопросы. Среди них — поправка, которая распространяет требования доступности для людей с инвалидностью на объекты туристской индустрии. Федеральная норма предусмотрена законом № 552-ФЗ и действует с 1 сентября 2026 года. Она касается объектов туристской индустрии, подлежащих классификации, с оговоренным законом исключением для гостевых домов. Парламент также учредил почетное звание «Заслуженный предприниматель Карачаево-Черкесской Республики».