Мусса Экзеков стал членом Общественной палаты РФ от КЧР

Муссе Экзекову 62 года: он родился 13 августа 1964 года, получил образование в Ленинградском технологическом институте, имеет степень доктора технических наук. В парламенте КЧР он работал депутатом VI и VII созывов и занимал должность заместителя председателя на непостоянной основе. Он также возглавляет международное объединение «Алашара». Эти сведения приводит официальная карточка депутата на сайте парламента.