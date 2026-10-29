В Буйнакске двух фигурантов дела о хищении 13 млн рублей отправили в колонию

Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере — по ч. 4 ст. 159 УК РФ — и служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 УК РФ. Прокуратура не уточнила, кто именно отвечал за отдельные действия, каким способом завышали сметы и объемы, когда заключили контракт, кто выступал заказчиком и подрядчиком, а также когда суд огласил приговор. В сообщении нет названий компаний, номера контракта, суммы контракта и разбивки ущерба по видам работ. Ущерб, по сообщению ведомства, возместили полностью.