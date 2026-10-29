В Буйнакске двух фигурантов дела о хищении 13 млн рублей отправили в колонию
Буйнакский городской суд назначил бывшему начальнику муниципального управления ЖКХ 4 года и 6 месяцев лишения свободы, а руководителю подрядной организации — 3 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.
Оба должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Бывшему чиновнику суд также запретил на два с половиной года занимать должности на государственной и муниципальной службе.
По версии обвинения, преступление совершили в 2022–2023 годах при благоустройстве городского парка. Подрядчик завысил стоимость строительных материалов и объёмы работ, а муниципальный служащий участвовал в оформлении документов, позволивших оплатить эти суммы. В результате из бюджета городского округа «город Буйнакск», как утверждает прокуратура, похитили более 13 млн руб. Судебный процесс подтвердил эту версию.
Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере — по ч. 4 ст. 159 УК РФ — и служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 УК РФ. Прокуратура не уточнила, кто именно отвечал за отдельные действия, каким способом завышали сметы и объемы, когда заключили контракт, кто выступал заказчиком и подрядчиком, а также когда суд огласил приговор. В сообщении нет названий компаний, номера контракта, суммы контракта и разбивки ущерба по видам работ. Ущерб, по сообщению ведомства, возместили полностью.