После столкновения «Газели» с грузовиком под Георгиевском пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в столкновении пассажирской «Газели» с грузовиком Shacman в Георгиевском округе. Авария произошла 29 октября на 14-м километре трассы Пятигорск—Георгиевск. По последним данным Госавтоинспекции, число пострадавших выросло с семи до двенадцати.
По предварительной версии инспекции, водитель грузовика поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Газели». Сначала ведомство сообщило, что двоих пострадавших доставили в реанимацию, а еще пятеро проходят обследование в Георгиевской городской больнице. После уточнения числа пострадавших Госавтоинспекция не сообщила, кто вошел в число дополнительных пяти человек, сколько людей госпитализировали и изменилось ли состояние пациентов в реанимации.
Обстоятельства столкновения и степень ответственности участников устанавливают. Предварительная версия о том, что грузовик не уступил дорогу, пока не означает окончательного вывода о виновности водителя. Инспекция проводит проверку.
Прокуратура Ставропольского края также организовала проверку. Георгиевская межрайонная прокуратура оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, а также оперативность оказания пострадавшим медицинской помощи.
«Особое внимание уделяется вопросам оперативного оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Ход и результаты процессуальных действий остаются на контроле надзорного ведомства.