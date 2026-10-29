После столкновения «Газели» с грузовиком под Георгиевском пострадали 12 человек

По предварительной версии инспекции, водитель грузовика поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Газели». Сначала ведомство сообщило, что двоих пострадавших доставили в реанимацию, а еще пятеро проходят обследование в Георгиевской городской больнице. После уточнения числа пострадавших Госавтоинспекция не сообщила, кто вошел в число дополнительных пяти человек, сколько людей госпитализировали и изменилось ли состояние пациентов в реанимации.