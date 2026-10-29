На Ставрополье ввод пленочных теплиц сократился почти в 184 раза
В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года ввели 1,5 тыс. кв. м пленочных теплиц против 275,6 тыс. кв. м за аналогичный период прошлого года. Одновременно ввод механизированных зерноскладов вырос в 2,6 раза, до 25,7 тыс. тонн единовременного хранения. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Среди других объектов аграрной инфраструктуры увеличился ввод помещений для крупного рогатого скота — с 1,1 тыс. до 5,6 тыс. мест. Для птицы ввели помещения на 184 тыс. птицемест, тогда как годом ранее такие мощности в статистике не отражались. Производительность введенных мельничных предприятий сортового помола выросла с 120 до 200 тонн переработки в сутки. Также построили зерносеменохранилища на 18,5 тыс. тонн единовременного хранения, что вдвое меньше прошлогоднего показателя в 37 тыс. тонн.
Объем введенного орошения земель сократился с 5,5 тыс. до 4,1 тыс. га. При этом комплексная реконструкция орошаемых земель охватила 0,2 тыс. га, а для хранения корнеплодов на корм ввели мощности на 20 тонн единовременного хранения. В эксплуатацию также ввели 1,6 тыс. кв. м материально-технических баз для хранения машин, 6,5 км магистральных водопроводов сельскохозяйственного назначения и склады для хранения минеральных удобрений и других агрохимикатов вместимостью 3,7 тыс. тонн.
Ввод торговых предприятий сократился: площадь новых торговых объектов составила 34,3 тыс. кв. м против 50,3 тыс. кв. м годом ранее. Площадь введенных общетоварных складов уменьшилась с 63,5 тыс. до 38,9 тыс. кв. м. Также ввели десять мест на рынках и в павильонах, тогда как годом ранее такие объекты в таблице не отражались.
Вместе с тем увеличился ввод предприятий общественного питания: число новых посадочных мест выросло с 333 до 430. Введено шесть станций технического обслуживания легковых автомобилей против трех годом ранее, а также две станции обслуживания грузовых автомобилей. Количество новых автомоек составило семь против восьми годом ранее, число моечных постов снизилось с 37 до 25.
В дорожном хозяйстве ввели 6,5 км автомобильных дорог с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения против 1,3 км за январь—сентябрь 2025 года. При этом протяженность новых дорог местного значения сократилась с 8,8 до 2,7 км. Введено 10 пассажиров в час мощности автовокзалов, тогда как годом ранее соответствующий показатель отсутствовал.
В других сегментах инфраструктуры протяженность введенных радиорелейных линий связи составила 650,7 км против 703,8 км годом ранее. Число новых антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи осталось на уровне двух. Ввели девять капитальных гаражей на 48 машиномест против 11 гаражей на 79 мест за аналогичный период прошлого года.
В производство водки и ликеро-водочных изделий введены мощности на 0,3 млн декалитров. Ввод такого объекта за январь—сентябрь 2025 года в материалах не указан.