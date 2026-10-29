На Ставрополье ввод пленочных теплиц сократился почти в 184 раза

Среди других объектов аграрной инфраструктуры увеличился ввод помещений для крупного рогатого скота — с 1,1 тыс. до 5,6 тыс. мест. Для птицы ввели помещения на 184 тыс. птицемест, тогда как годом ранее такие мощности в статистике не отражались. Производительность введенных мельничных предприятий сортового помола выросла с 120 до 200 тонн переработки в сутки. Также построили зерносеменохранилища на 18,5 тыс. тонн единовременного хранения, что вдвое меньше прошлогоднего показателя в 37 тыс. тонн.