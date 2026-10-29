В Дагестане завершили расследование дела об отравившихся детях в частной школе
Следователи завершили расследование дела индивидуального предпринимателя, которая организовывала питание в частной школе Махачкалы «Радуга». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Обвинительное заключение направили прокурору: после его утверждения дело могут передать в суд. Вину предпринимателя суд ещё не устанавливал, сообщает пресс-служба СК по Дагестану.
История началась в сентябре 2026 года. В начале месяца четверых учеников госпитализировали с острой кишечной инфекцией. По данным МЧС Дагестана, детей доставили в республиканский центр инфекционных болезней; предварительно источником заражения сочли готовые блюда, приготовленные в школьном пищеблоке. Позднее следствие сообщило, что у детей диагностировали пищевое отравление и инфекционное заболевание, причинившие легкий вред здоровью.
Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения на кухне. По сообщениям ведомства, пищеблок не разделял потоки чистой и грязной посуды, сотрудники не прошли обязательные медосмотры и гигиеническую аттестацию, склад содержался в неудовлетворительном состоянии, а утвержденного меню на две недели не было. В меню обнаружили блюда, запрещенные для детского питания, в том числе салат «Столичный». На территории школы также работало кафе по договору с предпринимателем. Ведомство сообщало, что пищеблок и кафе опечатали, а специалисты взяли пробы еды, воды и смывы с поверхностей для лабораторных исследований.
Следствие квалифицировало действия предпринимателя по статье об оказании небезопасных услуг. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о его утверждении и последующем направлении в суд.