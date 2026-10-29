В Дагестане завершили расследование дела об отравившихся детях в частной школе

Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения на кухне. По сообщениям ведомства, пищеблок не разделял потоки чистой и грязной посуды, сотрудники не прошли обязательные медосмотры и гигиеническую аттестацию, склад содержался в неудовлетворительном состоянии, а утвержденного меню на две недели не было. В меню обнаружили блюда, запрещенные для детского питания, в том числе салат «Столичный». На территории школы также работало кафе по договору с предпринимателем. Ведомство сообщало, что пищеблок и кафе опечатали, а специалисты взяли пробы еды, воды и смывы с поверхностей для лабораторных исследований.